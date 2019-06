ന്യൂഡല്‍ഹി: സുഷമാ സ്വരാജിന്റെ ചുവടുകള്‍ പിന്തുടരാന്‍ സാധിച്ചതില്‍ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് പുതിയ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കര്‍. മന്ത്രിസ്ഥാനത്തെത്തിയ ശേഷമുള്ള ആദ്യ ട്വീറ്റിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ശുഭാശംസകള്‍ നേര്‍ന്നതിന് എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി. ഈ ഉത്തരവാദിത്തം നല്‍കപ്പെട്ടതിലൂടെ ഞാന്‍ ബഹുമാനിതനായി. സുഷമാ സ്വരാജിന്റെ ചുവടുകള്‍ പിന്തുടരുന്നതില്‍ അഭിമാനം- ജയശങ്കര്‍ ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു.

My first tweet.



Thank you all for the best wishes!

Honoured to be given this responsibility.

Proud to follow on the footsteps of @SushmaSwaraj ji