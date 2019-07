ന്യൂഡല്‍ഹി: കശ്മീര്‍ വിഷയത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിനോട് ഒരു സഹായവും തേടിയിട്ടില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കര്‍. പാകിസ്താനുമായുള്ള എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങളും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ചയിലൂടെയാണ് പരിഹരിക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം രാജ്യസഭയില്‍ പറഞ്ഞു. കശ്മീര്‍ വിഷയത്തില്‍ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അമേരിക്കയുടെ സഹായം തേടിയെന്ന ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവനയില്‍ വിശദീകരണം നല്‍കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

എന്നാല്‍ യു.എസ്. പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രസ്താവനയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ വിശദീകരണം നല്‍കണമെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം. ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ച് പ്രതിപക്ഷം രാജ്യസഭയില്‍ ബഹളംവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനെത്തുടര്‍ന്ന് രാജ്യസഭ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെ നിര്‍ത്തിവച്ചു.

ട്രംപിന്റെ വിവാദ പ്രസ്താവനയില്‍ വിശദീകരണം വേണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ലോക്‌സഭയിലും ആവശ്യമുന്നയിച്ചു. വിഷയത്തില്‍ കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷ് എം.പി. ലോക്‌സഭയില്‍ അടിയന്തരപ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നല്‍കി.

പാകിസ്താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് കശ്മീര്‍ വിഷയത്തില്‍ ഇടപെടാന്‍ മോദി തന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതായി ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാല്‍ ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവന തെറ്റാണെന്നും ട്രംപിന്റെ സഹായം തേടിയിട്ടില്ലെന്നും ഇന്ത്യന്‍ വിദേശകാര്യ വക്താവ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

Content Highlights: external affairs minister s jaishankar given explanation on trump's statement that pm modi asked him to mediate kashmir issue