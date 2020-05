ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയില്‍നിന്ന് കരകയറാന്‍ രാജ്യത്തെ ഇടത്തരം വരുമാനക്കാര്‍ക്കുള്ള ഭവന നിര്‍മാണ പദ്ധതിക്ക് 70,000 കോടി പ്രഖ്യാപിച്ച് ധനമന്ത്രി നിര്‍മലാ സീതാരാമന്‍. ആത്മനിര്‍ഭര്‍ ഭാരത് പാക്കേജിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട പ്രഖ്യാപനത്തിലാണ് ധനകാര്യ മന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

ലഘു ഭവനപായ്പകള്‍ക്കുള്ള പലിശ സബ്‌സിഡി 2021 മാര്‍ച്ച് 31 വരെ നീട്ടി. ആറ് ലക്ഷത്തിനും 18 ലക്ഷത്തിനും ഇടയ്ക്ക് വരുമാനമുള്ളവര്‍ക്കാണ് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുക. രാജ്യത്തെ 3.3 ലക്ഷത്തോളം ഇടത്തരം കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ഇത് ഗുണകരമാകും. പദ്ധതിയിലൂടെ 70,000 കോടിയുടെ നിക്ഷേപം ഭവന നിര്‍മാണ മേഖലയിലുണ്ടാകും.

തൊഴില്‍ അവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാനും ഇരുമ്പ്, സിമന്റ്, ഗതാഗതം, നിര്‍മാണ വസ്തുക്കള്‍ തുടങ്ങിയ മേഖലകള്‍ക്കും പദ്ധതി ഗുണകരമാകുമെന്നും ധനമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു.

