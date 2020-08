ന്യൂഡല്‍ഹി: വെള്ളിയാഴ്ച ഡല്‍ഹിയില്‍ അറസ്റ്റിലായ ഐഎസ് ഭീകരൻ മുഹമ്മദ് മുസ്താകീമെന്ന അബു യൂസഫ് ഖാന്റെ വീട്ടില്‍ ഡല്‍ഹി പോലീസിലെ സ്‌പെഷ്യല്‍ സെല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നടത്തിയ റെയ്ഡില്‍ സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കളും ചാവേർ സ്ഫോടനത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കള്‍ നിറച്ച ജാക്കറ്റും കണ്ടെടുത്തു. ഇയാളുടെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് ഐഎസ് പതാകയും തീവ്രവാദഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Balrampur: Incriminating materials recovered from the residence of ISIS operative Abu Yusuf who was arrested yesterday in Delhi. pic.twitter.com/GiKPsoM7Dg