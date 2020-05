ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രവാസികളുടെ ക്വാറന്റൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം നല്‍കി. മടങ്ങിയെത്തുന്നവര്‍ക്ക് 14 ദിവസത്തെ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനല്‍ ക്വാറന്റൈന്‍(സര്‍ക്കാര്‍ ഒരുക്കുന്ന ക്വാറന്റൈന്‍ കേന്ദ്രത്തില്‍) നിര്‍ബന്ധമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി അജയ് ഭല്ല സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാര്‍ക്ക് കത്തയച്ചു. ഇന്നു വൈകുന്നേരമാണ് കത്തയച്ചത്.

മടങ്ങിയെത്തുന്നവര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ ക്വാറന്റൈന്‍ സൗകര്യം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ ഒരുക്കണം. മടങ്ങിയെത്തുന്ന പ്രവാസികള്‍ ഏത് ജില്ലക്കാരാണോ അതത് ജില്ല ആസ്ഥാനങ്ങളിലായിരിക്കണം ഇവര്‍ക്ക് പരമാവധി ക്വാറന്റൈന്‍ സൗകര്യം ഒരുക്കേണ്ടതെന്നും കേന്ദ്രം നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

മടങ്ങിയെത്തുന്നവരുടെ പട്ടിക, അവര്‍ എത്തുന്നതിനു മുന്നേ തന്നെ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് കൈമാറും. ഇവരുടെ എണ്ണത്തിന് അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ ക്വാറന്റൈന്‍ സൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്നും വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങള്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തെ അറിയിക്കണമെന്നും ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി കത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

content highlights: expats should be quarantined for 14 days directs centre