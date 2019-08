ന്യൂഡല്‍ഹി: മുന്‍ എം.പിമാര്‍ ഔദ്യോഗിക വസതികള്‍ ഒരാഴ്ചയ്ക്കം ഒഴിയണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശം. മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം മുന്‍ എം.പിമാരുടെ ഔദ്യോഗിക ബംഗ്ലാവുകളിലെ വെള്ളവും വൈദ്യുതിയും പാചക വാതക കണക്ഷനും വിച്ഛേദിക്കാന്‍ സി.ആര്‍ പാട്ടീല്‍ അധ്യക്ഷനായ ലോക്‌സഭാ ഹൗസിങ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മുന്‍ എം.പിമാരായ 200ലേറെപ്പേര്‍ ഔദ്യോഗിക വസതികള്‍ ഇനിയും ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ തിങ്കളാഴ്ച ചേര്‍ന്ന ഹൗസിങ് കമ്മിറ്റി യോഗമാണ് വെള്ളവും വൈദ്യുതിയും വിച്ഛേദിക്കുന്നത് അടക്കമുള്ള കടുത്ത നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. ബംഗ്ലാവുകള്‍ ഒഴിയില്ലെന്ന് ഒരു എം.പിപോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് സമിതി അധ്യക്ഷന്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞു.

ലോക്‌സഭ പിരിച്ചുവിട്ട് ഒരു മാസത്തിനകം എം.പിമാര്‍ ഔദ്യോഗിക ബംഗ്ലാവുകള്‍ ഒഴിയണമെന്നാണ് ചട്ടം. 16-ാം ലോക്‌സഭ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് കഴിഞ്ഞ മെയ് 25ന് പിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നു. രണ്ടാം മോദി സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തില്‍ വന്നതോടെ ആയിരുന്നു ഇത്. 200-ഓളം എം.പിമാര്‍ ബംഗ്ലാവുകള്‍ ഒഴിയാത്തതിനാല്‍ പുതിയ എം.പിമാര്‍ പലരും താത്കാലിക താമസ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കഴിയുന്നതെന്നും വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തിരുന്നു.

Content Highlights: Ex-MPs asked to vacate official bungalows within a week