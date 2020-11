ന്യൂഡല്‍ഹി: കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ദേശീയ ട്രഷററായി പവന്‍കുമാര്‍ ബന്‍സാലിനെ നിയമിച്ചു. അഹമ്മദ് പട്ടേലിന്റെ നിര്യാണത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് പുതിയ നിയമനമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയില്‍ അറിയിച്ചു.

Hon'ble Congress President Smt. Sonia Gandhi has assigned the additional responsibility of AICC treasurer (Interim) to Shri @pawanbansal_chd with immediate effect. pic.twitter.com/4eDYLBjun2