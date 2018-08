ന്യൂഡല്‍ഹി: കേരളത്തിന് ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച വിദേശസഹായം വേറിട്ട് കാണണമെന്ന് മുന്‍ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിമാര്‍. ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ വിദേശ സഹായം വേണ്ടെങ്കിലും പുനരധിവാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ വിദേശ സഹായം തേടുന്നതില്‍ തെറ്റില്ലെന്നാണ് മുന്‍ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് ശിവശങ്കര്‍ മേനോനും മുന്‍ വിദേശ കാര്യ സെക്രട്ടറി നിരുപമ റാവുവും പ്രതികരിച്ചു.

മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങിന്റെ പ്രസ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന സഞ്ജയ് ബാരുവും ഇക്കാര്യം ശരിവെച്ചു. വിദേശസഹായം സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്രം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് മലയാളികളായ രണ്ട് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിമാര്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ നിലപാട് വ്യകതമാക്കിയത്.

True that as country we can give rather than take assistance,but 80% of Indians in the Gulf are Malayalis. Offer of flood relief assistance from region must be treated with sensitivity. Saying no is simple, but for Kerala-in-crisis, it’s not so simple. https://t.co/4ojS5gX3BH — Nirupama Menon Rao (@NMenonRao) August 22, 2018

കേരളത്തിലെ ദുരന്തം ലഘുവായി കാണരുതെന്ന് മുന്‍ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി നിരുപമ റാവു വ്യക്തമാക്കി. ഗള്‍ഫില്‍ നിന്നുള്ള സഹായവാഗ്ദാനം ക്രിയാത്മകമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഗള്‍ഫിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാരില്‍ 80 ശതമാനവും മലയാളികളാണെന്നും നിരുപമ ഓര്‍മിപ്പിച്ചു.

If memory serves, the 2004 decision was to not accept foreign participation in relief but accept it for long term rehabilitation case by case. No rescue teams needing hand-holding and interpretation but yes to help rebuilding houses, bridges, roads etc. A way forward for Kerala? — Shivshankar Menon (@ShivshankaMenon) August 23, 2018

ഇതിന് മറുപടിയുമായാണ് മുന്‍ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയും പിന്നീട് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവുമായ ശിവശങ്കര്‍ മേനോന്‍ 2004 ലെ തീരുമാനം രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ വിദേശ സഹായം വേണ്ടെന്നായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ദീര്‍ഘകാലാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പുനരധിവാസത്തിന് സഹായം സ്വീകരിക്കാം. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് ധനസഹായം സ്വീകരിക്കുന്നതില്‍ തെറ്റില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങിന്റെ പ്രസ് സെക്രട്ടറി സഞ്ജയ് ബാരുവും ഗള്‍ഫ് സഹായത്തെ വേറിട്ട് കാണണമെന്ന് നിലപാടെടുത്തു. സാധാരണയുള്ള സഹായവും ദുരന്തകാലത്തെ സഹായവും വ്യത്യസ്തമാണെന്നും സഞ്ജയ് ബാരു പറയുന്നു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ദുരഭിമാനം വെടിയണമെന്നും സഹായ ഹസ്തങ്ങള്‍ തള്ളിക്കളയരുതെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.