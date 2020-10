പട്‌ന: നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സീറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ബിഹാര്‍ മുന്‍ ഡി.ജി.പി. ഗുപ്‌തേശ്വര്‍ പാണ്ഡെ പോലീസ് മേധാവി സ്ഥാനം രാജിവെച്ചത്. ശേഷം നിതീഷ് കുമാറിന്റെ ജെ.ഡി.(യു)വില്‍ അംഗത്വം എടുക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വന്തം ജില്ലയായ ബക്‌സറില്‍നിന്ന് മത്സരിക്കാനായിരുന്നു ഗുപ്‌തേശ്വറിന്റെ ആഗ്രഹം.

എന്നാല്‍ എന്‍.ഡി.എ. സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോള്‍ ബക്‌സർ ബി.ജെ.പിക്കാണ് ലഭിച്ചത്. മത്സരിക്കാന്‍ അവസരം ലഭിച്ചതാകട്ടെ, പരശുറാം ചതുര്‍വേദി എന്ന മുൻ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിനും. ചുരുക്കത്തില്‍ മുന്‍ പോലീസ് മേധാവിയെ വെട്ടി മുന്‍ പോലീസ് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ ടിക്കറ്റ് കൈക്കലാക്കിയ കാഴ്ചയാണ് ബിഹാറില്‍നിന്നുള്ളത്.

പരശുറാം ചതുര്‍വേദി | Photo Courtesy: navbharattimes.indiatimes.com/

ഡി.ജി.പി. (ഗുപ്‌തേശ്വര്‍ പാണ്ഡെ) തനിക്ക് മുതിര്‍ന്ന സഹോദരനെ പോലെയാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദം തൊട്ടു വന്ദിച്ചെന്നും പരശുറാം പറഞ്ഞു. സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തതില്‍ ബി.ജെ.പിയോട് നന്ദി പറഞ്ഞ പരശുറാം, ഗുപ്‌തേശ്വറിനോട് സ്‌നേഹം മാത്രമാണുള്ളതെന്നും പറഞ്ഞു. ബിഹാര്‍ പോലീസിന്റെ, സി.ഐ.ഡി ഉള്‍പ്പെടെ വിവിധ ഡിപ്പാര്‍ട്‌മെന്റുകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പരശുറാം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഗുപ്‌തേശ്വര്‍ പാണ്ഡേ, പോലീസ് മേധാവി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് സ്വയം വിരമിച്ചത്. അന്നേ ദിവസം പാണ്ഡയെ പ്രകീര്‍ത്തിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വീഡിയോയും പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇത് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലും വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം അഭ്യുദയാകാംക്ഷികളോട് തന്നെ ദയവായി വിളിക്കരുതെന്നും ആശങ്കപ്പെടാതിരിക്കാനും അഭ്യര്‍ഥിച്ച് ഗുപ്‌തേശ്വര്‍ പാണ്ഡെ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ കുറിപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. ചുമതലകളിൽനിന്ന് സ്വതന്ത്രനായ ശേഷം താന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുമെന്നാണ് പലരും കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ താന്‍ ഇക്കുറി മത്സരിക്കുന്നില്ലെന്നും പാണ്ഡെ കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

