ന്യുഡല്‍ഹി: മാനനഷ്ടക്കേസില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് സഞ്ജയ് നിരുപമിനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് മുന്‍ കംപ്‌ട്രോളര്‍ ആന്‍ഡ് ഓഡിറ്റര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ (സിഎജി) വിനോദ് റായ്. 2ജി സ്‌പെക്ട്രം കേസ് സംബന്ധിച്ച പരാമര്‍ശത്തിന്റെ പേരിലാണിത്. തന്റെ മേല്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തിയ പാര്‍ലമെന്റ് അംഗങ്ങളില്‍ ഒരാളാണ് നിരുപം എന്ന് 2014ല്‍ റായ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. 2ജി സ്‌പെക്ട്രം കേസില്‍ സംസ്ഥാന ഓഡിറ്ററുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍ സിംങിന്റെ പേര് ഉള്‍പ്പെടുത്താതിരിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് സഞ്ജയ് നിരുപം ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവര്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തി എന്ന വിനോദ് റായിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിനെതിരെയാണ് അദ്ദേഹം മാനനഷ്ടക്കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്തത്.

Finally former CAG Vinod Rai tendered an unconditional apology to me in a defamation case filed by me in MM Court, Patiyala house, New Delhi today.

He must apologize to the nation now for all his forged reports about 2G and Coal block allocations done by the UPA Govt.#VinodRai pic.twitter.com/OdxwZXonCq