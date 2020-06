ന്യൂഡല്‍ഹി: മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങിന്റെ മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്ന സഞ്ജയ ബാരുവിനെ ഓണ്‍ലൈന്‍ തട്ടിപ്പിനിരയാക്കിയവരില്‍ ഒരാള്‍ പിടയില്‍. ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി മദ്യംഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് 24,000 രൂപ തട്ടിയെടുത്ത സംഭവത്തിലാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. മദ്യശാലയുടെ പ്രതിനിധിയെന്ന വ്യാജേന മദ്യം വീട്ടിലെത്തിച്ചു നല്‍കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി പണം തട്ടിയെടുത്തെന്നാണ് കേസ്.

ലോക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് മദ്യശാലകള്‍ പൂട്ടിയപ്പോഴാണ് സഞ്ജയ ബാരു മദ്യത്തിന്റെ ഹോം ഡലിവറി സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ പരതിയത്. തുടര്‍ന്ന് ലാ കേവ് വൈന്‍സ് എന്ന പേരിലുള്ള മദ്യക്കട ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുകയും ലഭിച്ച നമ്പറില്‍ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. 24,000 രൂപ ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് കൈമാറാന്‍ മദ്യശാലയുടെ പ്രതിനിധിയെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആള്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് പണം അയച്ചുകൊടുത്തു.

പണം ലഭിച്ചതിനു ശേഷം ഈ നമ്പറില്‍ വിളിക്കുമ്പോള്‍ ഫോണ്‍ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണെന്ന അറിയിപ്പാണ് ലഭിച്ചത്. തുടര്‍ന്നാണ് സഞ്ജയ ബാരു പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയത്. ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ പിന്തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പോലീസ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. ഇയാള്‍ ഒരു ടാക്‌സി ഡ്രൈവറാണെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

വ്യാജ പേരുകളിലുള്ള സിം കാര്‍ഡുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന വലിയൊരു സംഘം ഇതിനുപിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതായി പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള നിരവധി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് പണം തട്ടിയെടുക്കുന്നത്. കേസില്‍ വിശദമായ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

