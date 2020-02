പ്രയാഗ്‌രാജ്: ഓരോ വ്യക്തിക്കും നീതിയും ആനുകൂല്യവും ലഭിക്കുക എന്നത് സര്‍ക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. 'എല്ലാവരേയും ഉള്‍ക്കൊള്ളുക, എല്ലാവര്‍ക്കും വികസനം' എന്ന മന്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഈ ചിന്തയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.യുപിയിലെ പ്രയാഗ്‌രാജില്‍ മുതിര്‍ന്ന പൗരന്‍മാര്‍ക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്കും സഹായ ഉപകരണങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

മുന്‍ സര്‍ക്കാരുകളുടെ കാലത്ത്, ഇത്തരം വിതരണ ക്യാമ്പുകള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള മെഗാ ക്യാമ്പുകള്‍ വളരെ അപൂര്‍വമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ 9,000 ത്തോളം ക്യാമ്പുകള്‍ നമ്മുടെ സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പുതിയ ഇന്ത്യയുടെ സൃഷ്ടിക്ക് വ്യത്യസ്ത കഴിവുള്ള ഓരോ കുട്ടിയുടെയും ശരിയായ പങ്കാളിത്തം ആവശ്യമാണ്. വ്യവസായം, സേവനം- കായിക എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഏത് മേഖലയാകട്ടെ, ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ കഴിവുകള്‍ നിരന്തരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു' പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

അവര്‍ മുതിര്‍ന്ന പൗരന്‍മാര്‍, ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍, ഗോത്രവര്‍ഗക്കാര്‍, ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നവര്‍, പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്നവര്‍ തുടങ്ങി 130 കോടി ഇന്ത്യക്കാരുടെ താല്‍പ്പര്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുക, അവരെ സേവിക്കുക എന്നിതാണ് ഞങ്ങളുടെ മുന്‍ഗണന.

കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ നൂറുകണക്കിന് കെട്ടിടങ്ങള്‍, എഴുന്നൂറോളം റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനുകള്‍, വിമാനത്താവളങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

