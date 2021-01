ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയില്‍ ഇതിനോടകം രണ്ടില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഭേദമായിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് സീറോസര്‍വേ ഫലം. രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ തോത് അളക്കാന്‍ ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തിയ അഞ്ചാമത്തെ സീറോസര്‍വേയിലാണ് ഒരേസമയം ആശ്ചര്യവും ആശ്വാസവും നല്‍കുന്ന ഫലം പുറത്തുവന്നത്.

രണ്ട് കോടിയിലേറെയാണ് ഡല്‍ഹിയിലെ ജനസംഖ്യ. ഇതില്‍ ഒരുകോടിയോളം ആളുകള്‍ ഇതിനോടകം കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഭേദമായെന്നാണ് പുതിയ സീറോ സര്‍വേ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആളുകളുടെ രക്ത സാംമ്പിളുകള്‍ ശേഖരിച്ച് കോവിഡിനെതിരേയുള്ള ആന്റിബോഡി രക്തത്തില്‍ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്നാണ് സീറോ സര്‍വേയില്‍ മെഡിക്കല്‍ സംഘം പരിശോധിക്കുക.

വൈറസിനെതിരേയുള്ള ആര്‍ജിത പ്രതിരോധ ശേഷി കൈവരിക്കുന്നതിലേക്ക് ഡല്‍ഹി ജനത നീങ്ങുകയാണെന്നാണ് സീറോ സര്‍വേയിലെ ആന്റിബോഡിയുടെ ഉയര്‍ന്ന വ്യാപനം സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

രോഗത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക വ്യാപനത്തിലൂടെയും വാക്‌സിനേഷനിലൂടെയും ആര്‍ജിത പ്രതിരോധ ശേഷി കൈവരിക്കാനാകും. ജനസംഖ്യയുടെ 60 ശതമാനം പേരില്‍ ആന്റിബോഡിയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയാല്‍ ആന്റിബോഡിയില്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ളവരേയും രോഗബാധയില്‍ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനാകുമെന്ന് ഡല്‍ഹി മെഡിക്കല്‍ കൗണ്‍സില്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോ. അരുണ്‍ ഗുപ്ത പറയുന്നു. സീറോസര്‍വേ ഫലം വളരെ മികച്ചതാണെന്നും ഡല്‍ഹിയിലെ വാക്‌സിനേഷന്‍ രീതിവെച്ച് വൈകാതെ സംസ്ഥാനം കോവിഡിനെ മറികടക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഡല്‍ഹിയിലെ ഒരു ജില്ലയില്‍ 60 ശതമാനം ആളുകളില്‍ കോവിഡ് ആന്റിബോഡി സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയെന്ന് സീറോ സര്‍വേയുടെ ആദ്യ ട്രെന്റുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിനര്‍ഥം അവരറിയാതെ തന്നെ രോഗം ബാധിച്ച് ഭേദമായെന്നാണ്. മറ്റുജില്ലകളില്‍ 50 ശതമാനത്തിലേറെ ആളുകളില്‍ ആന്റിബോഡി കണ്ടെത്തിയെന്നുമാണ് ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന.

ജനുവരി 10 മുതല്‍ 23 വരെയാണ് അഞ്ചാംഘട്ട സീറോസര്‍വേ നടന്നത്. ആകെ 28,000 പേരുടെ സാമ്പിളുകള്‍ പരിശോധിച്ചു. ജൂണ്‍-ജൂലായ് മാസത്തില്‍ നടന്ന ആദ്യ സീറോസര്‍വേയില്‍ 23.4 ശതമാനം ആളുകളിലാണ് ആന്റിബോഡി കണ്ടെത്തിയത്. ഓഗസ്റ്റില്‍ ഇത് 29.1 ശതമാനമായി ഉയര്‍ന്നു. സെപ്തംബറിലും ഒക്ടോബറിലുമായി നടന്ന പരിശോധനകളില്‍ ഇത് 25 ശതമാനമായിരുന്നു.

