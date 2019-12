ജയ്പുര്‍: രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ നവജാതശിശുക്കള്‍ മരിച്ച സംഭവത്തില്‍ പ്രതികരണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്‌ലോത്. മരണം നിര്‍ഭാഗ്യകരമാണ്, എന്നാല്‍ സംഭവത്തില്‍ അസ്വഭാവികത ഒന്നുമില്ല. രാജ്യത്തെ എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇത്തരത്തില്‍ മരണങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വാര്‍ത്ത ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐയോട് ഗെഹ്‌ലോത് പ്രതികരിച്ചു.

കോട്ടയില്‍ കഴിഞ്ഞ ആറ് വര്‍ഷത്തിനിടെ നവജാതശിശുക്കളുടെ ഏറ്റവും കുറവ് മരണനിരക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് ഈ വര്‍ഷമാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഇത് 1500, 1300 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ വര്‍ഷം 900 ആണ് കണക്കുകള്‍. സംഭവത്തില്‍ നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

