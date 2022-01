ന്യൂഡല്‍ഹി: ടെലിപ്രോംപ്റ്റര്‍ തകരാറിലായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ലോക സാമ്പത്തിക ഉച്ചകോടിയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പ്രസംഗം തടസ്സപ്പെട്ട സംഭവത്തെ പരിഹസിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ഇത്രയധികം കള്ളങ്ങള്‍ പറയാന്‍ ടെലിപ്രോംപ്റ്ററിന് പോലും കഴിഞ്ഞില്ലെന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ പരിഹാസം. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

इतना झूठ Teleprompter भी नहीं झेल पाया। — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 18, 2022

കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ദാവോസ് ലോക സാമ്പത്തിക ഉച്ചകോടിക്കിടെയായിരുന്നു ടെലിപ്രോംപ്റ്റര്‍ തകരാറിലായതോടെ മോദിയുടെ പ്രസംഗം അല്‍പനേരം നിര്‍ത്തിവയ്‌ക്കേണ്ടി വന്നത്. മറ്റു ലോകനേതാക്കള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഉച്ചകോടിയില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. പ്രസംഗം തടസപ്പെട്ട വീഡിയോ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് മോദിക്കെതിരേയുള്ള രാഹുലിന്റെ പരാമര്‍ശം.

രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റിന് പിന്നാലെ മോദിയെ പരിഹസിച്ച് രാഹുല്‍ മുമ്പ് നടത്തിയ ഒരു പ്രതികരണവും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായി. നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് സ്വന്തമായി സംസാരിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും കണ്‍ട്രോളര്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്ന ടെലിപ്രോംപ്റ്ററില്‍ നോക്കി വായിക്കാന്‍ മാത്രമേ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സാധിക്കുവെന്നും രാഹുല്‍ പറയുന്ന വീഡിയോയാണ് വൈറലായത്. രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റിന് താഴെ ചിലര്‍ ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്‌.

Once again Rahul Gandhi Ji's statement came true pic.twitter.com/dLRHBMqirz — With Congress (@WithCongress) January 18, 2022

