ചണ്ഡീഗഡ്: അഫ്ഗാനിസ്താനിലെ സിഖുകാരെ രക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ക്യാപ്റ്റന്‍ അമരീന്ദര്‍ സിങ്. എത്രയും പെട്ടന്ന് അവരെ അഫ്ഗാനിസ്താനില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അഫ്ഗാനിസ്താനില്‍ നിരവധി സിഖ് കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. അവര്‍ക്ക് അവിടെനിന്ന് പുറത്തുകടക്കണമെന്നുണ്ട്. അവരെ എത്രയും പെട്ടന്ന് വിമാന മാര്‍ഗം ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ഥിക്കുകയാണ്. അവരെ സഹായിക്കാന്‍ നമ്മള്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്- അമരീന്ദര്‍ സിങ് പറയുന്നു.

രണ്ടുദിവസം മുമ്പാണ് കാബൂളിലെ സിഖ് ഗുരുദ്വാരയ്ക്ക് നേരെ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. നിരവധി ആളുകളാണ് ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഈ സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് അമരീന്ദര്‍ സിങ് അപേക്ഷയുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. സിഖുകാര്‍ക്കെതിരായ ആക്രമണത്തെ ദാരുണവും ദൗര്‍ഭാഗ്യകരവുമെന്നാണ് അമരീന്ദര്‍ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

Content Highlights: Evacuate Sikhs stranded in Afghanistan, it's our bounden duty to help them: Punjab CM