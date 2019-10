ന്യൂഡല്‍ഹി: യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ എം.പിമാരുടെ ജമ്മു കശ്മീര്‍ സന്ദര്‍ശനത്തിന് ചുക്കാന്‍ പിടിച്ചത് ബിസിനസ് ബ്രോക്കറായ മാഡി ശര്‍മ്മയാണെന്ന വിവരം സര്‍ക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര ബിസിനസ് ബ്രോക്കറെന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മാഡി ശര്‍മയ്ക്ക് മോദി സര്‍ക്കാരുമായുള്ള ബന്ധമാണ് സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലായിരിക്കുന്നത്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രധാന നേതാക്കളുമായി ചര്‍ച്ച നടത്താനും ജമ്മു കശ്മീര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാനും അവസരം ഒരുക്കാമെന്ന് എം.പിമാരുടെ സംഘത്തിന് മാഡി ശര്‍മ ഉറപ്പുകൊടുത്ത ഇമെയില്‍ സന്ദേശം പുറത്തുവന്നു.

ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികള്‍ക്കു പോലും ജമ്മു കശ്മീര്‍ സന്ദര്‍ശനത്തിന് അനുമതി നല്‍കാതിരുന്ന കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍, വിദേശസംഘത്തിന് അനുമതി നല്‍കിയത് ശക്തമായ വിമര്‍ശനത്തിന് വഴിവെച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ വിദേശപ്രതിനിധികള്‍ വ്യക്തിപരമായ രീതിയിലാണ് കശ്മീര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ വാദം.

യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനിലെ പ്രമുഖരെ കാണാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആഗ്രഹിക്കുന്നതായും ഇന്ത്യയിലെത്തിയാല്‍ അദ്ദേഹം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രധാനവ്യക്തികളെ കാണാനും ജമ്മു കശ്മീര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ അവസരം ഒരുക്കാമെന്നും മാഡി ഇ മെയിലില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

പ്രധാനമന്ത്രിക്കു വേണ്ടി യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ എം.പിമാരെ ക്ഷണിക്കാന്‍ മാഡി ശര്‍മയെ ആര് ചുമതലപ്പെടുത്തിയെന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല. അന്താരാഷ്ട്ര ബിസിനസ് ബ്രോക്കറെന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മാഡിക്ക് ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രപ്രധാന നയതന്ത്ര കാര്യങ്ങളില്‍ ഇടപെടാനുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത്.

വിദേശപ്രതിനിധികള്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണുമ്പോള്‍ മാഡി ശര്‍മയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തന്നെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

മാഡി ശര്‍മയുടെ ഇ മെയിലിന്റെ സ്‌ക്രീന്‍ ഷോട്ടും ഇവര്‍ മോദിക്കൊപ്പം നില്‍ക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രവും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ ശ്രീനിവാസന്‍ ജെയിന്‍ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

The invitation to the European MP's was sent out by someone called Madi Sharma. She promised a 'prestigious VIP meeting' with India's Prime Minister, in addition to the Kashmir trip. (Screenshot of her mail exchange with MEP Chris Davies, released by his office) @OnReality_Check pic.twitter.com/6giTXCCjaq