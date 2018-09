ബെംഗളൂരു: പിരിഞ്ഞു താമസിക്കുന്ന ദമ്പതികള്‍ അന്യോന്യം കുറ്റപ്പെടുത്തി ഫയല്‍ ചെയ്തത് 67 കേസുകള്‍. ഭാര്യക്കെതിരെ 58 കേസുകള്‍ ഭര്‍ത്താവ് ഫയല്‍ ചെയ്തപ്പോള്‍ ഒമ്പതു കേസുകളാണ് ഭര്‍ത്താവിനെതിരെ ഭാര്യ ഫയല്‍ ചെയ്തത്. പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഫയല്‍ ചെയ്ത കേസുകളുടെ എണ്ണം 67 ആയതോടെ, ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതി കൂടാതെ ഇനി പുതിയ കേസുകള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യരുതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഇരുവര്‍ക്കും നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

ജസ്റ്റിസ് കുര്യന്‍ ജോസഫിന്റെ ബെഞ്ചാണ് ബെംഗളൂരു സ്വദേശികളായ ദമ്പതികള്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയതെന്ന് ന്യൂസ് 18 റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു

അമേരിക്കന്‍ പൗരത്വമുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ എന്‍ജിനീയറാണ് ഭര്‍ത്താവ്. എം ബി എ ബിരുദധാരിയാണ് ഭാര്യ. 2002ലാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്. വിവാഹശേഷം ഇരുവരും അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി. 2009ല്‍ ഇവര്‍ക്ക് കുട്ടിയും ജനിച്ചു. ഭര്‍ത്താവുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഭാര്യ ഇപ്പോള്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ക്കൊപ്പം ബെംഗളുരുവിലാണ് താമസം.

കഴിഞ്ഞ ഏഴുവര്‍ഷത്തിനിടെയാണ് ഇവര്‍ പരസ്പരം 67 കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള തര്‍ക്ക വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രിമിനലോ സിവിലോ ആയ കേസുകള്‍ അന്യോന്യമോ ഇരുഭാഗത്തെയും കുടുംബങ്ങള്‍ക്കെതിരെയോ കുട്ടി പഠിക്കുന്ന സ്‌കൂളിനെതിരെയോ ഇരുഭാഗത്തെയും അഭിഭാഷകര്‍ക്കെതിരെയോ ഇനി ഫയല്‍ ചെയ്യുന്നത് ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെയേ ആകാവൂ എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിര്‍ദേശം.

കുട്ടി പഠിക്കുന്ന സ്‌കൂളില്‍ മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രവേശനത്തിനും കോടതി നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരുടെയും സന്ദര്‍ശനം സ്‌കൂള്‍ അധികൃതര്‍ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നെന്നും ഒമ്പതുവയസ്സുകാരനായ കുട്ടിക്ക് വേദനയും അപമാനവും സൃഷ്ടിക്കുന്നെന്നും കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഇത്.

ആറുമാസത്തിനുള്ളില്‍ ദമ്പതികളുടെ വിവാഹമോചനക്കേസിലും കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണാവകാശം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കേസുകളിലും തീര്‍പ്പുണ്ടാക്കാന്‍ ബെംഗളൂരുവിലെ കോടതികള്‍ക്ക് സുപ്രീം കോടതി നിര്‍ദേശവും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

