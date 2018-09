ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ധന വിലവര്‍ധയെ ന്യായീകരിക്കാന്‍ ബിജെപി നടത്തിയ ട്വിറ്റര്‍ പ്രചാരണങ്ങളെ പരിഹസിച്ചുള്ള ട്രോളുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് സാമുഹിക മാധ്യമ വിഭാഗം മേധാവി ദിവ്യ സ്പന്ദന. ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ചേര്‍ത്താണ്‌ ബിജെപിയുടെ ഇന്ധന വിലയുടെ ശതമാനക്കണക്ക് ചേര്‍ത്താണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ട്രോളാക്കിയത്‌.

പൈതഗോറസ്, ഐന്‍സ്റ്റീന്‍, ഐസക് ന്യൂട്ടന്‍ എന്നവരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ക്കും ഫോട്ടോയ്ക്കുമൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയേയും ചേര്‍ത്താണ് ദിവ്യ സ്പന്ദനയുടെ ട്രോള്‍. 56 നേക്കാള്‍ കുറവാണ് 72 എന്നാണ് 'നമോ' കണ്ടെത്തലായി ട്രോളിലുള്ളത്.

ഡീസല്‍ വില വര്‍ധവിലെ സത്യം എന്ന പേരില്‍ ബിജെപിയുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജില്‍ ഈ മാസം 10 ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കണക്കുകളാണ് ട്രോളിനാധാരം. ബിജെപിയുടെ ട്വീറ്റില്‍ ഡീസല്‍ വില 56.71 ല്‍ നിന്ന് 72.83 എത്തിയപ്പോള്‍ ഗ്രാഫിന്റെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞതിനെ ട്രോളി നേരത്തെ തന്നെ പരിഹാസവുമായി നിരവധി പേര്‍ രംഗത്തെയിരുന്നു.

Some of the equations that changed the world 🙃 pic.twitter.com/XC93frZ1wh