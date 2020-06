ന്യൂഡല്‍ഹി: ചൈനയുമായുള്ള നമ്മുടെ അതിര്‍ത്തിയിലെ സ്ഥിതിഗതികളെല്ലാം നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് കരസേനാ മേധാവി എം.എം.നരവണെ. തുല്യ റാങ്കുകളിലുള്ള കമാന്‍ഡര്‍മാര്‍ തമ്മില്‍ പ്രാദേശിക തലത്തിലെ കൂടിക്കാഴ്ചകള്‍ക്കൊപ്പം ചൈനയുമായി ഉന്നത തലത്തിലുള്ള ചര്‍ച്ചകളും തുടരുകയാണെന്ന് സൈനിക മേധാവി അറിയിച്ചു.

'ചൈനയുമായുള്ള നമ്മുടെ അതിര്‍ത്തിയിലെ മുഴുവന്‍ സാഹചര്യങ്ങളും പൂര്‍ണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് എല്ലാവര്‍ക്കും ഉറപ്പ് നല്‍കാന്‍ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രാദേശിക തലത്തിലും ഉന്നതതലത്തിലും ചൈനയുമായി ചര്‍ച്ചകള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു' എം.എം.നരവണെ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ.എന്‍.ഐയോട് പ്രതികരിച്ചു.

ചര്‍ച്ചകളുടെ ഭാഗമായി നിരവധി കുരുക്കളഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തുടര്‍ന്ന് വരുന്ന ചര്‍ച്ചകളില്‍ തര്‍ക്കങ്ങളിലും ഭിന്നതകളിലും കൂടുതല്‍ പരിഹാരമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യ-ചൈന അതിര്‍ത്തി തര്‍ക്കം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തില്‍ നടക്കുന്ന ചര്‍ച്ചകളുടെ ഭാഗമായി വെള്ളിയാഴ്ച മേജര്‍ ജനറല്‍ തലത്തില്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തിയിരുന്നു. മെയ് ആദ്യ വാരത്തില്‍ ലഡാക്കിലുണ്ടായ സംഘര്‍ഷത്തിന് പിന്നാലെ നടത്തുന്ന അഞ്ചാ ഘട്ട ചര്‍ച്ചയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച നടന്നത്.

