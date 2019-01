ഭുവനേശ്വര്‍: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഏകാധിപതിയാണെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളോട് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലെ എല്ലാവരും വിയോജിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാല്‍ ഒരാള്‍ക്കും കാര്യങ്ങള്‍ തുറന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യമില്ലെന്നും രാഹുല്‍ ആരോപിച്ചു.

അതേ സമയം കോണ്‍ഗ്രസ് ഇതുപോലെയല്ല. ചലനാത്മകമായ പ്രക്രിയ ഉള്ളതും ജനങ്ങളെ എല്ലായ്‌പ്പോഴും കേട്ടുക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റേത്. മോദി കരുതുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം അറിയാം എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്റെ ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയുമില്ല. ബിജെപിയും ഞങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യാസം ഇതാണെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ പറഞ്ഞു. ഒഡീഷയിലെ ഭുവനേശ്വറില്‍ ഒരു സംവാദത്തിനിടെയാണ് രാഹുലിന്റെ പ്രതികരണം.

ഒഡീഷയിലെ ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെഡിയും ബിജെപിയും ഒരേ ബ്രഷുകൊണ്ട് ചായമടിക്കുന്നവരാണ്. രണ്ട് പാര്‍ട്ടികളുടേയും നേതാക്കള്‍ ഒരേ മാതൃകയാണ് പിന്തുടരുന്നത്. അത് ഗുജറാത്ത് മാതൃകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ മാര്‍ക്കറ്റിങ് ചെയ്യുന്നതിന് വ്യവസായികള്‍ പണം നല്‍കുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ നയങ്ങളിലൂടെ വ്യവസായികള്‍ക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലം നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കോണ്‍ഗ്രസ് എല്ലാം തികഞ്ഞൊരു സംവിധാനമല്ലെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും അത് പരസ്പര സംവാദങ്ങളുടെ കുഴപ്പമായിരിക്കാം. എന്നാലും എല്ലാവരുമായും പാര്‍ട്ടി സംസാരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പിന്നാക്ക വിഭഗങ്ങള്‍ ദളിതുകള്‍, ആദിവാസികള്‍, വ്യവസായികള്‍, മധ്യവര്‍ഗം അങ്ങനെ എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കുമെന്നും രാഹുല്‍ സംവാദത്തില്‍ മറുപടി പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Entire Cabinet Disagrees With PM Modi, But No One Has The Guts to Speak Up: Rahul Gandhi