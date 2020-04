ന്യൂഡല്‍ഹി: ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും മരുന്നുകളും മറ്റ് അവശ്യവസ്തുക്കളും രാജ്യത്ത് ആവശ്യത്തിനുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചതില്‍ ആര്‍ക്കും ആശങ്ക വേണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വൈറസ് വ്യാപനം തടയുന്നതിന് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അമിത് ഷാ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഭക്ഷ്യവസ്തക്കള്‍, മരുന്ന് എന്നിവയടക്കമുള്ള അവശ്യവസ്തുക്കള്‍ രാജ്യത്ത് ആവശ്യത്തിന് കരുതലുണ്ടെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി എന്ന നിലയില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും ഉറപ്പുനല്‍കുകയാണ്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ആരും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല. സമ്പന്നരായ ജനങ്ങള്‍ സഹായം ആവശ്യമുള്ള പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാന്‍ മുന്നോട്ടുവരണമെന്നും അഭ്യര്‍ഥിക്കുകയാണ്, അമിത് ഷാ ട്വീറ്റില്‍ പറഞ്ഞു.

എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും അഭിനന്ദനീയമായ വിധത്തില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സഹകരണം ഇനിയും വര്‍ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാ ജനങ്ങളും ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ശരിയായ രീതിയില്‍ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഒരാള്‍ക്ക് പോലും അവശ്യവസ്തുക്കള്‍ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

आज जहाँ पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहा है वहीँ प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में भारत की जनता ने इससे लड़ने में एक उदहारण प्रस्तुत किया है। सरकार द्वारा समय पर लिए गए सभी निर्णय और जनता की उसमें सहभागिता इसकी परिचायक हैं। — Amit Shah (@AmitShah) April 14, 2020

ലോകം മുഴുവന്‍ മഹാമാരിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോള്‍, അതിനതിരെ എങ്ങനെ പോരാടണമെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ്. സര്‍ക്കാര്‍ സമയാസമയങ്ങളില്‍ ഉചിതമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തംതന്നെയാണ് അതിനുള്ള തെളിവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കോവിഡ് 19 വ്യാപിക്കുന്നത് തടയാനും ഇന്ത്യയെയും ഇന്ത്യക്കാരെയും അപകടത്തില്‍നിന്ന് രക്ഷിക്കാനുമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ലോക്ക്ഡൗണ്‍ മേയ് മൂന്നു വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചത്. അക്കാര്യത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാന്‍ നടത്തുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അഭിനന്ദനീയമാണെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

