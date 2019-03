ന്യൂഡല്‍ഹി: ഓട്ടത്തിനിടെ മന്മാദ്-മുംബൈ പഞ്ചവടി എക്‌സ്പ്രസ് ട്രെയിനിന്റെ എന്‍ജിനും മൂന്ന് കോച്ചുകളും വേര്‍പ്പെട്ടു. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 8.30-ഓടെ കല്ല്യാണ്‍ റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷന് സമീപമായിരുന്നു സംഭവം. സംഭവത്തില്‍ ആര്‍ക്കും പരിക്കില്ലെന്നും, അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്നും സെന്‍ട്രല്‍ റെയില്‍വേ വക്താവ് അറിയിച്ചു.

മന്മാദില്‍നിന്ന് മുംബൈ ഛത്രപതി ശിവജി ടെര്‍മിന്‍സ് വരെ സര്‍വ്വീസ് നടത്തുന്ന ട്രെയിന്‍ യാത്ര അവസാനിക്കാന്‍ നിമിഷങ്ങള്‍ ബാക്കിനില്‍ക്കെയാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. ആകെ 15 കോച്ചുകളുണ്ടായിരുന്ന ട്രെയിനിന്റെ എന്‍ജിനും തൊട്ടുപിന്നിലെ മൂന്ന് കോച്ചുകളും വേര്‍പ്പെട്ട് അല്പദൂരം സഞ്ചരിച്ചെന്നാണ് റെയില്‍വേ വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചത്.

മുന്‍പിലെ കോച്ചുകള്‍ വേര്‍പ്പെട്ടതോടെ ബാക്കി 12 കോച്ചുകള്‍ പാളത്തില്‍ കുടുങ്ങികിടന്നു. അപകടത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ഈ റൂട്ടിലൂടെയുള്ള ദീര്‍ഘദൂര ട്രെയിന്‍ സര്‍വ്വീസുകളും സബര്‍ബന്‍ ട്രെയിനുകളും മണിക്കൂറുകളോളം തടസപ്പെട്ടു.

Content Highlights: engine and three coaches separated from manmad mumbai express train