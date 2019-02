ന്യൂഡല്‍ഹി: പാക് തീവ്രവാദികളുടെ താവളങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യ മിന്നലാക്രമണം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഷോപ്പിയാനില്‍ തീവ്രവാദികളും സുരക്ഷാ സേനയും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടല്‍. അതിര്‍ത്തിയില്‍ പാക്കിസ്താന്‍ സൈന്യം ഷെല്ലാക്രമണവും നടത്തുന്നുണ്ട്.

ഷോപ്പിയാനിലെ മേമന്ദറില്‍ പരിശോധനക്കിടയിലാണ് തീവ്രവാദികള്‍ സുരക്ഷാ സേനക്കു നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയത്. സേന തിരിച്ചടിച്ചു. പുലര്‍ച്ചെ നാലരയോടെയാണ് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്. തീവ്രവാദി സംഘത്തില്‍ മൂന്നു പേരുള്ളതായി സുരക്ഷാ സേന വ്യക്തമാക്കി.

തീവ്രവാദികള്‍ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെന്ന രഹസ്യവിവരത്തേത്തുടര്‍ന്നാണ് സുരക്ഷാ സേന ഈ മേഖലയില്‍ പരിശോധന തുടങ്ങിയത്. ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ ആര്‍ക്കും പരിക്കുള്ളതായി റിപ്പോര്‍ട്ടില്ല.

Content highlights: Encounter underway between terrorists and security forces in Memander area of Shopian