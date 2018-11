റായ്പുര്‍: നിയമസഭയിലേക്കുള്ള ആദ്യഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിങ്കളാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കെ, ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഛത്തീസ്ഗഢില്‍ മാവോവാദികളും സുരക്ഷാസേനയും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടല്‍.

ബീജാപ്പുര്‍ ജില്ലയിലെ ബേദ്രെ മേഖലയിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ സുരക്ഷാസേനയുടെ വെടിയേറ്റ് ഒരു മാവോവാദി കൊല്ലപ്പെട്ടു. മറ്റൊരു മാവോവാദിയെ സുരക്ഷാസേന പിടികൂടി.

ഇവിടെനിന്ന് ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്ത് ഏറ്റുമുട്ടല്‍ തുടരുകയാണെന്ന് എ എന്‍ ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ഞായറാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ കോയലിബേദാ മേഖലയിലുണ്ടായ ഐ ഇ ഡി സ്‌ഫോടനത്തില്‍ ഒരു ബി എസ് എഫ് അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. മഹേന്ദര്‍ സിങ്ങിനാണ് കഴുത്തില്‍ പരിക്കേറ്റത്. ഇദ്ദേഹത്തെ ഹെലികോപ്ടര്‍ വഴി റായ്പുറിലെത്തിച്ചു. ആറ് ഐ ഇ ഡികളാണ് മാവോവാദികള്‍ സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത്.

മേഖലയിലെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ ശാന്തമാണെന്നും സുരക്ഷാസേന പ്രദേശത്ത് തിരച്ചില്‍ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും ആന്റി നക്‌സല്‍സ് ഓപറേഷന്‍സ് ഡി ഐ ജി പി സുന്ദര്‍രാജ് അറിയിച്ചു.

BSF personnel Mahinder Singh was injured in IED blast in Kanker's Koyali beda. He has been airlifted to Raipur. The situation in the area is normal now. Security forces are conducting search operation in the area: P Sundaraj, DIG, Anti-Naxals Operations, in Raipur, #Chhattisgarh pic.twitter.com/NTcmnFZq5T