ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മുകശ്മീരിലെ ത്രാലില്‍ ഭീകരരും സുരക്ഷാ സേനയും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടല്‍. ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകരരുമായാണ് സുരക്ഷാസേന ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. സൈന്യത്തിന്റെ ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ജെയ്‌ഷെ കമാന്‍ഡര്‍ ഖാസി യാസിറുള്‍പ്പെടുന്ന ഭീകര സംഘത്തേയാണ് സുരക്ഷാസേന നേരിടുന്നത്.

പാകിസ്താന്‍ സ്വദേശിയാണ് ഖാസി യാസിര്‍. കശ്മീരിലെ നാടോടികളായ ഗുജ്ജര്‍ സമുദായത്തിലുള്‍പ്പെട്ട രണ്ടുപേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നില്‍ ഖാസി യാസിറാണ്. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റില്‍ പുല്‍വാമയില്‍ വെച്ചായിരുന്നു സംഭവം നടന്നത്. ഇതിന് ശേഷം സുരക്ഷാസേന ഇയാളെ തിരഞ്ഞുവരികയായിരുന്നു.

ഖാസിയുള്‍പ്പെടെ മൂന്ന് ഭീകരരെ സുരക്ഷാ സേന ഒളിയിടത്തില്‍ വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഏറ്റുമുട്ടല്‍ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.

