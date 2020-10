ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയില്‍ കോവിഡ് വാക്‌സിനുകള്‍ക്ക് അടിയന്തിര അംഗീകാരം നല്‍കുന്നതില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഇതുവരെ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹര്‍ഷവര്‍ദ്ധന്‍. വാക്സിന്റെ അംഗീകാരം പരീക്ഷണ വിവരങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും. കോവിഡ് നിര്‍ണയത്തിനുള്ള ഫലൂഡ പേപ്പര്‍ സ്ട്രിപ് ടെസ്റ്റ് ഏതാനും ആഴ്ചകള്‍ക്കുള്ളില്‍ പുറത്തിറക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. തന്റെ പ്രതിവാര പരിപാടിയായ സണ്‍ഡേ സംവാദില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

നിലവില്‍ കോവിഡ് വാക്‌സിനുകള്‍ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഘട്ട പരീക്ഷണങ്ങളുടെ വിവിധ അവസ്ഥകളിലാണെന്നും അതിന്റെ ഫലങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ഹര്‍ഷവര്‍ദ്ധന്‍ പറഞ്ഞു. രോഗികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് അടിയന്തിര ഉപയോഗത്തിന് അംഗീകാരം നല്‍കാന്‍ വാക്‌സിന്റെ സുരക്ഷയും കാര്യക്ഷമതയും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ആവശ്യമാണ്. തുടര്‍ നടപടികള്‍ പരീക്ഷണ വിവരങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

തുടക്കത്തില്‍ വാക്‌സിനുകള്‍ പരിമിതമായ അളവില്‍ ലഭ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയെപ്പോലുള്ള ഒരു വലിയ രാജ്യത്ത് രോഗം പടരാനുള്ള സാധ്യത, കോമോര്‍ബിഡിറ്റി, മരണനിരക്ക്, മറ്റ് നിരവധി ഘടകങ്ങള്‍ എന്നിവ കണക്കിലെടുത്ത് മാത്രമേ വാക്‌സിന്‍ വിതരണത്തിന് മുന്‍ഗണന നിശ്ചയിക്കാനാകുയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ജീനോമിക് ആന്‍ഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് ബയോളജിയിലും സ്വകാര്യ ലാബുകളിലും 2,000ല്‍ അധികം ആളുകളില്‍ ഫലൂഡ സ്ട്രിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധനയില്‍ 98 ശതമാനം കൃത്യത പുലര്‍ത്തുന്നതായി കണ്ടെത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഫലൂഡ പേപ്പര്‍ സ്ട്രിപ്പ് ടെസ്റ്റ് വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിന് പുറത്തിറക്കാന്‍ ഡ്രഗ് കണ്‍ട്രോളര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ അംഗീകാരം നല്‍കിയതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

