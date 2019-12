പശ്ചിമബംഗാളിലെ ഒരു സൈനിക കാന്റീനില്‍ കയറിയിറങ്ങിയ ആനയാണ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് ലോകത്തിന്റെ പുതിയ താരം. ആനയുടെ കാന്റീനിലേക്കുള്ള വരവും പോക്കുമെല്ലാം ചേര്‍ന്ന വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡൂവാര്‍സിലെ ഹാശിമാര ആര്‍മി കാന്റീനില്‍ കയറിയായിരുന്നു ആനയുടെ വമ്പത്തരം.

ആനകള്‍ ഇവിടെ സാധാരണ കാഴ്ചയായതിനാല്‍ കാന്റീനിലെ ജീവനക്കാര്‍ ഭയപ്പെട്ടില്ല. ആളൊഴിഞ്ഞ നേരത്തായിരുന്നു കാന്റീനിലേക്കുള്ള ആനയുടെ വരവ്‌. തുമ്പിക്കൈ ചുഴറ്റി ഇക്കാണുന്നതൊക്കെ എന്റേതാണെന്ന ഭാവത്തിലായിരുന്നു അവന്റെ വരവ്. മുന്നില്‍ കണ്ട കസേരകളും മേശകളും തുമ്പിക്കൈയും കാലുകളും കൊണ്ട് ദൂരേക്ക് തട്ടി മാറ്റി ആന മുന്നോട്ട് നടന്നു.

കാന്റീനിലെ ജീവനക്കാരന്‍ ആദ്യമൊരു കത്തിച്ച കാര്‍ഡ് ബോര്‍ഡ് കാണിച്ച് ആനയെ ഭയപ്പെടുത്താന്‍ നോക്കി. എന്നാല്‍ അത് അവഗണിച്ച് അവന്‍ മുന്നോട്ട് തന്നെ നടന്നു. തുടര്‍ന്ന് പന്തം കാണിച്ച് ആനയെ പേടിപ്പിക്കാനായി ശ്രമം. വലിയ രീതിയില്‍ തീ കണ്ണില്‍ പെട്ടതോടെ ആന പിന്തിരിഞ്ഞു. ഭയപ്പെട്ട് ആന പുറത്തേക്കിറങ്ങിയെങ്കിലും കാന്റീന്‍ ജീവനക്കാര്‍ ആനയുടെ പിന്നാലെ മുറ്റത്തേക്കിറങ്ങി പിന്നെയും അതിനെ ഓടിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് വീഡിയോയിലുണ്ട്.

Content Highlights: Elephant walks into an Army canteen in West Bengal