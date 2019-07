ന്യൂഡല്‍ഹി: അന്‍പതുവര്‍ഷത്തെ കൊടിയ പീഡനങ്ങളില്‍നിന്ന് രാജു എന്ന ആന മോചനം നേടിയതിന്റെ അഞ്ചാം വാര്‍ഷികമായിരുന്നു ജൂലായ് മൂന്നിന്. ചങ്ങലയില്‍ ബന്ധിച്ച് ഭിക്ഷാടനത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന രാജുവിനെ വൈല്‍ഡ് ലൈഫ് എസ്.ഒ.എസ്. സംഘമാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. അഞ്ചുവര്‍ഷമായി ഇവരുടെ സംരക്ഷണകേന്ദ്രത്തില്‍ കഴിയുന്ന രാജുവിന്റെ അഞ്ചാം സ്വാതന്ത്ര്യവാര്‍ഷികവും ഇവര്‍ കെങ്കേമമായി ആഘോഷിച്ചു.

2014 ജൂലായ് മൂന്നിനാണ് മൃഗസംരക്ഷകരുടെ സംഘമായ വൈല്‍ഡ് ലൈഫ് എസ്.ഒ.എസ്. രാജു എന്ന ആനയെ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അന്‍പതുവര്‍ഷത്തോളം ഉടമയുടെ പീഡനങ്ങളേറ്റ് അവശനായിരുന്നു രാജു. കൊടിയ പീഡനത്തെ തുടര്‍ന്ന് ദേഹമാസകലം മുറിവുകളുമുണ്ടായിരുന്നു. ഉടമയുടെ തടങ്കലില്‍നിന്ന് വൈല്‍ഡ് ലൈഫ് എസ്.ഒ.എസ്. സംഘം രാജുവിനെ മോചിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ സംരക്ഷണകേന്ദ്രത്തിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ട പരിപാലനത്തിനൊടുവില്‍ രാജുവിനെ അവര്‍ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെയെത്തിച്ചു.

കൃത്യമായ ഭക്ഷണവും ചികിത്സയും ലഭിച്ചതോടെ രാജു വീണ്ടും ഉഷാറായി. ഇപ്പോള്‍ വൈല്‍ഡ് ലൈഫ് എസ്.ഒ.എസ്. സംഘത്തിലെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് ഇവന്‍. രാജുവുമൊത്തുള്ള കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്‍ഷം അവിശ്വസനീയമായിരുന്നു. അവന്റെ തിരിച്ചുവരവ് ആര്‍ക്കും ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അതു സാധ്യമായെന്നും വൈല്‍ഡ്‌ലൈഫ് എസ്.ഒ.എസ്. സി.ഇ.ഒ. കാര്‍ത്തിക് സത്യനാരായണന്‍ പറഞ്ഞു.

രാജുവിനെ മോചിപ്പിച്ചതിന്റെ അഞ്ചാം വാര്‍ഷികം പ്രത്യേക കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയാണ് വൈല്‍ഡ്‌ലൈഫ് എസ്.ഒ.എസ്. ആഘോഷിച്ചത്. ധാന്യങ്ങളും പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ചേര്‍ത്തുണ്ടാക്കിയ കേക്ക് നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍തന്നെ രാജു അകത്താക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്റെ വീഡിയോയും ഇവര്‍ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: elephant raju and wildlife sos team celebrates fifth anniversary of raju's rescue