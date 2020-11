യെലഗുണ്ടൂര്‍: തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥനയിലാണ്. ഒരു ആനയുടെ ജീവനുവേണ്ടി. പഞ്ചപാലി ഗ്രാമത്തിലെ യെലഗുണ്ടൂരിലാണ് സംഭവം. ഭക്ഷണം തേടി ഇറങ്ങിയപ്പോള്‍ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു കൃഷിയിടത്തിലുള്ള കിണറിലേക്ക് അറിയാതെ കാല്‍തെറ്റി വീണതാണ് പിടിയാന. വ്യാഴാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ നാലുമണിയോടെയാണ് സംഭവം. കൃഷിയിടത്തിന്റെ ഉടമയായ വെങ്കടാചലം ആണ് ആന കിണറില്‍ വീണ് കിടക്കുന്നത് ആദ്യം കാണുന്നത്. ഉടനെ അദ്ദേഹം വനം വകുപ്പിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

ഉടനെ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയ വനം വകുപ്പ് രണ്ട് ക്രെയിന്‍ ഉപയോഗിച്ച് ആനയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു.

A sub-adult elephant fell into a dried up farm well at Yelagundur near Panchapalli village in Dharmapuri district. The elephant is struck at 50-feet now, the rescue work is underway. @IndianExpress pic.twitter.com/GaF6W4X6Oz