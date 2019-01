ന്യൂഡല്‍ഹി: 2014ലെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് മെഷീനില്‍(ഇ വി എം)അട്ടിമറി നടന്നെന്ന ഹാക്കറുടെ ആരോപണത്തിനു പിന്നാലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷന്‍ ഡല്‍ഹി പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി.

ഇ വി എമ്മുകള്‍ ഹാക്ക് ചെയ്‌തെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്നും പ്രഥമവിവര റിപ്പോര്‍ട്ട് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷന്‍ പോലീസിനെ സമീപിച്ചത്.

ഇന്ത്യന്‍ ജേര്‍ണലിസ്റ്റ് അസോസിയേഷന്‍ സംഘടിപ്പിച്ച 'ഹാക്കത്തോണ്‍' എന്ന പരിപാടിക്കിടെയാണ് സയ്യിദ് ഷൂജ എന്നയാള്‍ വിവാദ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ നടത്തിയത്.

