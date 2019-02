ശ്രീനഗര്‍: ഒരു ദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കശ്മീരില്‍. ജമ്മുവിലും ശ്രീനഗറിലുമായി രണ്ട് എയിംസുകള്‍ക്ക് (ഓള്‍ ഇന്ത്യ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സസ്) അദ്ദേഹം തറക്കല്ലിട്ടു. ലഡാക്ക് സര്‍വകലാശാലയും പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

വിദ്യാഭ്യാസ - ആരോഗ്യ രംഗത്തെ നിരവധി പദ്ധതികള്‍ സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി ജനങ്ങള്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കും. രണ്ട് എയിംസുകള്‍ വരുന്നതോടെ കശ്മീരിന്റെ ആരോഗ്യ പരിചരണ രംഗത്തും വിദ്യാഭ്യാസ - ഗവേഷണ രംഗത്തും വന്‍ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അവകാശപ്പെട്ടു. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ സൗഭാഗ്യ പദ്ധതി പ്രകാരം നൂറ് ശതമാനം വൈദ്യുതീകരിച്ച സംസ്ഥാനമായി കശ്മീര്‍ മാറുന്നത് സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനവും നടത്തും.

സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെ ലേയില്‍ പ്രദേശവാസികളുമായി അദ്ദേഹം ആശയവിനിമയം നടത്തി. ലേയിലെ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പുതിയ ടെര്‍മിനലിന് അദ്ദേഹം തറക്കല്ലിടും. സംസ്ഥാനത്തെ ആണ്‍കുട്ടികളുടെയും പെണ്‍കുട്ടികളുടെയും കൈകളില്‍ തോക്കുകള്‍ക്ക് പകരം നോട്ട്ബുക്കുകള്‍ കാണണം എന്നതാണ് തന്റെ ആഗ്രഹമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മുമ്പ് നടത്തിയ സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്ന നിരവധി പദ്ധതികള്‍ വിഭാവനം ചെയ്യുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.

#WATCH: Prime Minister Narendra Modi meets locals in Leh. PM will lay foundation stone of new terminal building of the Airport in Leh, later today. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/4ZkeYC17Eq