ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ബാണ്ഡയിലെ വൈദ്യുതി ഓഫീസില്‍നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞദിവസങ്ങളില്‍ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിരുന്നു. ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാര്‍ ഹെല്‍മെറ്റ് ധരിച്ച് ജോലിചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഈ ചിത്രങ്ങള്‍. സംഭവത്തിന്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ജീവനക്കാര്‍ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവന്നത്‌.

ഇടിഞ്ഞുവീഴാറായ ജീര്‍ണാവസ്ഥയിലുള്ള കെട്ടിടത്തിലാണ് ബാണ്ഡയിലെ വൈദ്യുതി ഓഫീസ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. ജോലിക്കിടെ മേല്‍ക്കൂരയുടെ ഭാഗങ്ങള്‍ അടര്‍ന്നുവീഴുന്നതും നിത്യസംഭവമാണ്. ഇതിനാല്‍ ജോലിക്കിടെ എന്തെങ്കിലും അപകടമുണ്ടായാല്‍ സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് തങ്ങള്‍ ഹെല്‍മെറ്റ് ധരിച്ച് ജോലിചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ജീവനക്കാര്‍ പറയുന്നത്.

കെട്ടിടത്തിന്റെ ദുരവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നിരവധിതവണ ഉയര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിവരമറിയിച്ചിട്ടും നടപടിയുണ്ടായില്ല. തങ്ങളില്‍ ഒരാളുടെ ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടാലേ അവര്‍ പുനര്‍നിര്‍മാണം നടത്തുകയുള്ളൂവെന്നും ഒരു ജീവനക്കാരന്‍ പ്രതികരിച്ചു.

മഴക്കാലത്ത് കുട ചൂടിയാണ് ഓഫീസില്‍ ജോലിചെയ്യാറുള്ളതെന്ന് മറ്റൊരു ജീവനക്കാരനും പറഞ്ഞു. കെട്ടിടം മാത്രമല്ല, ഓഫീസിലെ ഫര്‍ണീച്ചറുകള്‍ മുഴുവനും നശിച്ചനിലയാണ്. ഓഫീസിലെ ഫയലുകള്‍ പോലും സൂക്ഷിക്കാന്‍ ഇടമില്ലെന്നും ജീവനക്കാര്‍ പറയുന്നു. അതേസമയം, ചിത്രങ്ങളും വാര്‍ത്തകളും ഏറെ ചര്‍ച്ചയായിട്ടും സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരാരും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

Content Highlights: electricity department employees working with wearing helmets in their office in uttar pradesh