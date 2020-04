ന്യൂഡല്‍ഹി: ദേശീയ അടച്ചിടലില്‍നിന്ന് ഏതാനും ചില മേഖലകള്‍ക്കുകൂടി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ചൊവ്വാഴ്ച ഇളവ് അനുവദിച്ചു. സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ടാവണം ഈ ഇളവുകള്‍ നടപ്പാക്കേണ്ടത്.

ഇലക്ട്രിക് ഫാന്‍ കടകള്‍, വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ പഠനസംബന്ധമായ പുസ്തകങ്ങളും മറ്റും വില്‍ക്കുന്ന കടകള്‍, കൃഷിസാമഗ്രികള്‍, തേനീച്ചക്കൂടുകള്‍, തേന്‍-തേനുത്പന്നങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ സംസ്ഥാന-സംസ്ഥാനാന്തര കടത്ത്, കൃഷി, ഹോര്‍ട്ടികള്‍ച്ചര്‍ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, കാര്‍ഷികോത്പന്നങ്ങള്‍ സൂക്ഷിക്കുന്ന 'പാക്ക് ഹൗസു'കള്‍ക്കുവേണ്ട സാമഗ്രികളുടെ കയറ്റുമതി-ഇറക്കുമതി, വിത്തുകളുടെയും ഹോര്‍ട്ടികള്‍ച്ചര്‍ ഉത്പന്നങ്ങളുടെയും പരിശോധനയും സംസ്‌കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങള്‍, ഫോറസ്ട്രി ഓഫീസുകള്‍, വനവത്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, ഇന്ത്യക്കാരായ കപ്പല്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ത്യന്‍ തുറമുഖങ്ങളിലേക്ക് വരാനും പോകാനുമുള്ള സൗകര്യം എന്നിവയ്ക്കാണ് ഇളവ് നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്.

