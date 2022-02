ന്യൂഡൽഹി: അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ അയവുവരുത്തി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ. ഇനിമുതൽ രാവിലെ ആറ് മുതൽ രാത്രി 10 മണി വരെ പ്രചാരണം നടത്താം. രാത്രി പ്രചാരണത്തിനുള്ള വിലക്ക് 10 മണി മുതൽ രാവിലെ ആറ് മണി വരെയാക്കി. നേരത്തെ ഈ നിയന്ത്രണം രാത്രി എട്ട് മണി മുതൽ രാവിലെ എട്ട് മണി വരെയായിരുന്നു.

അതേസമയം പദയാത്രകൾക്കും അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പദയാത്രകൾ നടത്താൻ ജില്ലാ അധികൃതരുടെ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അനുമതിക്കുന്നത്ര പ്രവർത്തകർക്ക് മാത്രമാണ് അനുമതി ലഭിക്കുക.

