കൊല്‍ക്കത്ത: നദിയില്‍നിന്ന് 52 കിലോ ഗ്രാം ഭാരമുള്ള മത്സ്യം ലഭിച്ചതോടെ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ സാഗര്‍ ദ്വീപ് നിവാസിയായ നിര്‍ധന വയോധിക ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ലക്ഷാധിപതിയായി. ഗ്രാമീണരുടെ സഹായത്തോടെ പ്രാദേശിക വിപണിയിലെത്തിച്ച മത്സ്യത്തിന് മൂന്നു ലക്ഷം രൂപയിലധികമാണ് ലഭിച്ചത്. ജീവിതത്തില്‍ ആദ്യമായാണ് ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള മത്സ്യത്തെ കാണുന്നതെന്ന് ചക്ഫുല്‍ദുബി ഗ്രാമവാസിയായ പുഷ്പ കര്‍ പറയുന്നു.

കിലോയ്ക്ക് 6200 രൂപ കണക്കാക്കിയാണ് മത്സ്യം വിറ്റത്. ഒറ്റ മത്സ്യം വിറ്റതില്‍നിന്ന് വയോധികയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് 3,22,400 രൂപ. ബംഗാളില്‍ ഭോല ഫിഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മത്സ്യമാണിത്. ബമ്പര്‍ ലോട്ടറിയാണ് തനിക്ക് അടിച്ചതെന്ന് പുഷ്പ കര്‍ പറഞ്ഞു.

വലിയ ബോട്ടോ മറ്റോ ഇടിച്ചതുമൂലം ചത്ത മത്സ്യമാണ് ഇതെന്നാണ് സൂചന. മത്സ്യം ചീഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിരുന്നുവെന്നും അല്ലായിരുന്നുവെങ്കില്‍ ഇതില്‍ കൂടുതല്‍ വില ലഭിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും വ്യാപാരികള്‍ പറയുന്നു. ഈ മത്സ്യത്തിനുള്ളിലെ കൊഴുപ്പിന് വിദേശ വിപണികളിലടക്കം വലിയ വിലയുണ്ടെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു.

പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഒരു സംഘം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ജൂലായ് മാസത്തില്‍ 780 കിലോ ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള മത്സ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. ബംഗാളില്‍ സാധാരണയായി ഭക്ഷിക്കുന്ന ശങ്കര്‍ മത്സ്യമാണ് അന്ന് ലഭിച്ചത്. മത്സ്യം 50,000 രൂപയ്ക്കാണ് അന്ന് വിറ്റുപോയത്.

Bengal woman turns rich overnight.

