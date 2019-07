മുംബൈ: മുംബൈ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ച വയോധികനെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാര്‍ സാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി. ട്രാക്കിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടി ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിക്കുന്ന വയോധികന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ റെയില്‍വേ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പുറത്തുവിടുകയായിരുന്നു.

റെയില്‍വേ ജീവനക്കാരായ എസ്.എച്ച്.മനോജിന്റേയും അശോകിന്റേയും സമയോചിതമായ ഇടപെടലാണ് വയോധികന്റെ ജീവന്‍ രക്ഷിച്ചത്.

മുംബൈ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചെത്തിയ വയോധികന്‍ ട്രെയിന്‍ എത്തുന്നതിന് മുന്‍പായി ട്രാക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ട്രാക്കിന് കുറുകെ കിടക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ സംഭവം കണ്ട് നിന്ന യാത്രക്കാര്‍ ബഹളംവെച്ചു. ബഹളം കേട്ട് എത്തിയ റെയില്‍വേ സുരക്ഷാജീവനക്കാര്‍ വയോധികന് പിന്നാലെ ട്രാക്കിലേക്ക് ചാടുകയും രക്ഷിക്കുകയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ജീവനക്കാർ വയോധികനെ ട്രാക്കിൽനിന്ന് മാറ്റുമ്പോഴേക്കും ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തിയിരുന്നു.

Prompt & daring action by MSF staff Sh Manoj & Ashok, deployed with RPF saved life of a sr citizen who attempted suicide at Mumbai Central Station. His family expressed deep gratitude to them. @drmbct

