ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം ശമിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് വീടുകളിലെത്തി വാക്‌സിന്‍ നല്‍കും. രാജ്യത്തെ ആകെ കോവിഡ് രോഗികളില്‍ 53 ശതമാനവും കേരളത്തിലാണെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് വീടുകളിലെത്തി വാക്‌സിന്‍ നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതിലൂടെ രാജ്യത്തെ വാക്‌സിന്‍ യജ്ഞത്തില്‍ നിര്‍ണായകമായ മാറ്റമാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഇപ്പോള്‍ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വാക്‌സിന്‍ യജ്ഞം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ തീരുമാനം. ഇതിനുള്ള മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം കേന്ദ്രം നേരത്തെ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.

കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ച് തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന നിലക്ക് കുത്തിവെപ്പ് ആരംഭിക്കാനാണ് ഇപ്പോള്‍ കേന്ദ്രം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രായമായവര്‍ക്കും ഒപ്പംതന്നെ ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്കും വാക്‌സിനേഷന്‍ വീടുകളില്‍ നടത്തിക്കൂടെ എന്ന് വിവിധ ഹൈക്കോടതികള്‍ സര്‍ക്കാരിനോട് ആരാഞ്ഞിരുന്നു.

നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ വാക്‌സിന്‍ ഉത്പാദനം വര്‍ധിച്ചതാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ ഈ നയം മാറ്റത്തിന് കാരണം. അടുത്തമാസം ആദ്യത്തോട് കൂടെ തന്നെ ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് വീടുകളില്‍ വാക്‌സിനേഷന്‍ യജ്ഞം ആരംഭിക്കാനാവുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇതുവരെ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാവരില്‍ 66 ശതമാനം പേര്‍ ഒറ്റ ഡോസും 23 ശതമാനം പേര്‍ സമ്പൂര്‍ണ വാക്‌സിനേഷനും പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസയം രാജ്യത്തെ ആകെ രോഗികളില്‍ 53 ശതമാനവും കേരളത്തിലാണ്. ടി.പി.ആര്‍ പത്തിന് മുകളിലുള്ള 33 ജില്ലകളില്‍ 13 ജില്ലകളും കേരളത്തിലാണെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം ഉത്സവകാലം മുന്‍നിര്‍ത്തി സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് കര്‍ശന മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടെയിന്‍മെന്റ് സോണുകളിലും ടി.പി.ആര്‍ അഞ്ചിന് മുകളിലുള്ള ജില്ലകളിലും കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ മാത്രമേ ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് അനുമതി നല്‍കാവു എന്നാണ് നിര്‍ദേശം.

