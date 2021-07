ലഖ്‌നൗ: എട്ട് വയസ്സുകാരിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസില്‍ ബന്ധുവായ യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ലക്ഷമിപുറിലാണ് സംഭവം. 26 വയസ്സുകാരനും വിവാഹിതനുമായ യുവാവാണ് പെണ്‍കുട്ടിയെ ആളില്ലാത്ത സമയം നോക്കി സ്വന്തം വീട്ടിലെത്തിച്ച് പീഡിപ്പിച്ചത്.

പെണ്‍കുട്ടി വീടിന് മുന്‍വശത്തിരുന്ന് കളിക്കുന്ന സമയത്താണ് യുവാവ് കുട്ടിയെ തേടി വീട്ടിലെത്തിയത്. തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാണ് യുവാവ് പീഡനം നടത്തിയത്. പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം പ്രതിക്കെതിരെ പോക്‌സോ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പെണ്‍കുട്ടിയെ വൈദ്യപരിശോധന നടത്തിയതോടെയാണ് പീഡനം നടന്നതായി തെളിഞ്ഞത്. പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോള്‍ യുവാവ് കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു.

