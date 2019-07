രത്‌നഗിരി (മഹാരാഷ്ട്ര): റോഡരികിലെ അഴുക്കുചാലില്‍ കണ്ടെത്തിയ എട്ടടി നീളമുള്ള മുതലയെ വനപാലകര്‍ രക്ഷപ്പെടുത്തി നദിയില്‍വിട്ടു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രത്‌നഗിരി ജില്ലയിലുള്ള ചിപ്ലുനിലാണ് സംഭവം. അഴുക്കുചാലിലൂടെ നീങ്ങുന്ന മുതലയുടെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിരുന്നു. മുംബൈ നഗരത്തിലാണ് ഇതെന്ന അഭ്യൂഹവും പ്രചരിച്ചു.

എന്നാല്‍, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രത്‌നഗിരി ജില്ലയില്‍നിന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതലയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതെന്ന് വനപാലകര്‍ വ്യക്തമാക്കി. കനത്ത മഴയെത്തുടര്‍ന്ന് ഉണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനിടെ സമീപത്തെ നദിയില്‍നിന്ന് മുതല റോഡരികിലെ അഴുക്കുചാലില്‍ എത്തിയെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

ഓടയില്‍നിന്ന് മുതലയുടെ ശബ്ദം കേട്ടതോടെ പ്രദേശവാസികളാണ് അഗ്നിശമന സേനയേയും വനപാലകരെയും വിവരം അറിയിച്ചത്. പരിക്കുകളൊന്നും കൂടാതെ മുതലയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി നദിയില്‍ വിട്ടതായി ഡിവിഷണല്‍ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസര്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞു. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനിടെ വിവിധയിടങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിയ ഒരു പുള്ളിപ്പുലിയേയും നിരവധി പാമ്പുകളെയും ഇത്തരത്തില്‍ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെന്നും വനപാലകര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു. മുംബൈയില്‍നിന്ന് 325 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണ് ചിപ്ലുന്‍.

