ചെന്നൈ: മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടര്‍ന്ന് ചെന്നൈ വിമാനത്താളത്തില്‍ വിമാനങ്ങള്‍ റദ്ദാക്കി. ചെന്നൈ വിമാനത്താളത്തില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ട നാല് വിമാനങ്ങളും ചെന്നൈയില്‍ ഇറങ്ങേണ്ട നാല് വിമാനങ്ങളുമാണ് റദ്ദാക്കിയത്. ആഭ്യന്തര-അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനങ്ങളാണ് കനത്ത മഴയും ദൂരക്കാഴ്ച ലഭ്യമല്ലാത്തതും മൂലം റദ്ദാക്കിയത്.

ഇന്ന് വൈകുന്നേരം സര്‍വീസ് നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന ഇന്‍ഡിഗോയുടെ ചെന്നൈ- മധുര, ചെന്നൈ- തിരുച്ചിറപ്പള്ളി വിമാനങ്ങള്‍ റദ്ദാക്കിയതായി വിമാനത്താവള അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ഇവയുടെ തിരിച്ചുള്ള സര്‍വീസും റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന ചെന്നൈ- മുംബൈ ഇന്‍ഡിഗോ വിമാനവും നാളെ രാവിലത്തെ മുംബൈ- ചെന്നൈ വിമാനവും റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഷാര്‍ജ- ചെന്നൈ എയര്‍ അറേബ്യ വിമാനത്തിന്റെ വരവും പോക്കും റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാലാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെട്ടില്ലെങ്കില്‍ കൂടുതല്‍ വിമാനങ്ങള്‍ റദ്ദാക്കിയേക്കുമെന്നും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

