പുണെ: ലോണവാലയിലെ ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേനയുടെ പരിശീലന കേന്ദ്രമായ ഐഎന്‍എസ് ശിവജിയിലെ എട്ട് ട്രെയിനി കേഡറ്റുകള്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ ഈ ബാച്ചിലെ 150 കേഡറ്റുകള്‍ക്കും കോവിഡ് പരിശോധന നടത്താനാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെയും ഐഎന്‍എസ് ശിവജി അധികൃതരുടെയും തീരുമാനം.

ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, ഡല്‍ഹി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് അടുത്തിടെ ചില ട്രെയിനി കേഡറ്റുകള്‍ എഎന്‍എസ് ശിവജിയില്‍ എത്തിയിരുന്നു. ജൂണ്‍ 16ന് ഇതില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. പിന്നാലെ ഇയാളുമായി അടുത്ത സമ്പര്‍ക്കമുണ്ടായ ഏഴ് പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച എല്ലാവരേയും പുണെയിലെ സൈനിക ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

ഐഎന്‍എസ് ശിവജിയില്‍ എട്ട് വ്യത്യസ്ത ഐസൊലേഷന്‍ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയതായി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ഐഎന്‍എസ് ശിവജിയിലേക്ക് പുതിയ ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ ആരോഗ്യസേതു ആപ്പ് പരിശോധിക്കുമെന്നും പുതിയതായി എത്തുന്നവര്‍ 14 ദിവസത്തേക്ക് ക്വാറന്റീനില്‍ പോകുന്നത് നിര്‍ബന്ധമാക്കിയതായും അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

