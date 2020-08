മുംബൈ: ബോളിവുഡ് നടി റിയ ചക്രബര്‍ത്തിയോട് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍, മരിച്ച നടന്‍ സുശാന്ത് സിങ് രജ്പുതിന്റെ പണം തട്ടിയെടുത്തു തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളില്‍ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച ഹാജരാകാനാണ് ആവശ്യം.

മുംബൈയിലെ രണ്ടു വസ്തുവകകളില്‍ റിയ നടത്തിയ നിക്ഷേപം. സുശാന്തിന്റെ അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നുള്ള ഫണ്ടുകളുടെ ഒഴുക്ക് എന്നിവ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. നടിയുടെ ചാര്‍ട്ടേര്‍ഡ് അക്കൗണ്ടന്റിനോടും ഇ.ഡി ഹാജരാകാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

സുശാന്തിന്റെ ചാര്‍ട്ടേര്‍ഡ് അക്കൗണ്ടന്റിനെ വിളിച്ച് വരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്തതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് റിയയോട് ഹാജരാകാന്‍ ഇ.ഡി.ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സുശാന്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെ കുറിച്ചും കമ്പനികളെ കുറിച്ചും ചാര്‍ട്ടേര്‍ഡ് അക്കൗണ്ടന്റിനോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു.

സുശാന്തിന്റെ മരണത്തില്‍ റിയ ചക്രബര്‍ത്തിക്കും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ നടന്റെ പിതാവ് പട്‌ന പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. പണം തട്ടിയെടുത്തു, മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളാണ് സുശാന്തിന്റെ പിതാവ് കെ.കെ.സിങ് പരാതിയില്‍ ഉന്നയിച്ചത്. ബിഹാര്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ ശുപാര്‍ശപ്രകാരം ഈ കേസ് സിബിഐക്ക് വിടാന്‍ തീരുമാനിച്ചതായി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

