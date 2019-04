ന്യൂഡല്‍ഹി: അഗസ്ത വെസ്റ്റ്‌ലാന്‍ഡ് ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില്‍ ആര്‍.ജി. എന്ന പേരില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്നയാളെ തിരിച്ചറിയാന്‍ അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്ന് എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്. കേസിലെ പ്രതിയായ സുഷന്‍ മോഹന്‍ ഗുപ്തയുടെ കസ്റ്റഡി നീട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍.

അഗസ്തവെസ്റ്റ കേസിലെ പ്രതിയായ സുഷന്‍ മോഹന്‍ ഗുപ്തയുടെ ഡയറിയില്‍നിന്നാണ് ആര്‍.ജി. എന്നയാളുമായി 50 കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ ഇടപാട് നടന്നതായി അന്വേഷണസംഘം കണ്ടെത്തിയത്. എന്നാല്‍ ഇതാരാണെന്നകാര്യത്തില്‍ സുഷന്‍ മോഹന്‍ ഗുപ്ത വ്യക്തമായ മറുപടി നല്‍കിയിരുന്നില്ല. ഡയറിയിലെ ഒട്ടേറേപേജുകളിലും പെന്‍ഡ്രൈവിലും ആര്‍.ജി. എന്ന് കുറിച്ചിരുന്നതായും അന്വേഷണസംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, അന്വേഷണസംഘത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണോ ഇതെന്നും എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് സംശയിക്കുന്നു.

2004-നും 2016-നും ഇടയില്‍ 50 കോടിയിലേറെ രൂപ ആര്‍.ജി.യില്‍നിന്ന് ലഭിച്ചെന്നാണ് ഡയറിയില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ആര്‍.ജി. എന്നത് രജത് ഗുപ്ത എന്നയാളാണെന്നാണ് സുഷന്‍ മോഹന്‍ ഗുപ്ത ചോദ്യംചെയ്യലില്‍ പറഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ യഥാര്‍ഥ രജത് ഗുപ്ത ഇത് നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു. ആര്‍.ജി. എന്ന പേരില്‍ സുഷന്‍ ഗുപ്തയുമായി ഇടപാടുകള്‍ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദീകരണം.

ബുധനാഴ്ചയാണ് ഡല്‍ഹി കോടതി എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി നീട്ടാനുള്ള അപേക്ഷ പരിഗണിച്ചത്. എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനായി സ്‌പെഷ്യല്‍ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടര്‍മാരായ ഡി.പി. സിങും എന്‍.കെ. മാട്ടയും കോടതിയില്‍ ഹാജരായി.

