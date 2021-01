വിശാഖപട്ടണം: ആന്ധ്രാ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി വൈ.എസ് ജഗൻ മോഹൻ റെഡ്ഡിക്ക് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കോടതിയുടെ നോട്ടീസ്. അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭൂമിദാന കേസിൽ ജനുവരി 11ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാകണമെന്നാണ് നിർദേശം. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പുുറമേ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉന്നത കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കോടതി നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

അരബിന്ദോ ഫാർമ, ഹെട്രോ ഡ്രഗ്സ് എന്നീ കമ്പനികൾക്ക് ഭൂമി അനുവദിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ നാമ്പള്ളി മെട്രോപൊളിറ്റൻ സെക്ഷൻസ് കോടതിയിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ കേസിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമം കൂടി ഉൾപ്പെട്ടതിനാൽ കൂടുതൽ വാദം കേൾക്കുന്നതിനായി കേസ് ഇ.ഡി കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.

ജഗൻ മോഹൻ റെഡ്ഡിക്ക് പുറമേ എംപി വിജയ സായി റെഡ്ഡി, ഹെട്രോ ഡ്രഗ്സ് ഡയറക്ടർ ശ്രീനിവാസ് റെഡ്ഡി, അരബിന്ദോ ഫാർമ എംഡി നിത്യാനന്ദ റെഡ്ഡി, പിവി രാംപ്രസാദ് റെഡ്ഡി, ട്രൈഡന്റ് ലൈഫ് സയൻസ് ഡയറക്ടർ ചന്ദ്ര റെഡ്ഡി, മുൻ ഐഎഎസ് ഓഫീസർ ബിപി ആചാര്യ എന്നിവർക്കാണ് കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചത്.

തെലങ്കാനയിലെ ജെഡ്ചർളയിലെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഭൂമി ഇരുകമ്പനികൾക്കും അനുവദിച്ചതിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്ന് സിബിഐ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.ജഗന്റെ പിതാവ് വൈഎസ് രാജശേഖര റെഡ്ഡി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന 2004-09 കാലഘട്ടത്തിലാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം. വില നിർണയ സമിതിയുടെ തീരുമാനത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഏക്കറിന് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ നിരക്കിൽ 75 ഏക്കർ ഭൂമി അരബിന്ദോയ്ക്കും ഹെഡ്രോയ്ക്കും സർക്കാർ അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു.

നേരത്തെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രെക്ച്ചർ കോർപറേഷൻ മേദക്ക് ജില്ലയിൽ അരബിന്ദോയ്ക്ക് അനുവദിച്ച 30 ഏക്കർ ഭൂമി അനധികൃതമായി ട്രൈഡന്റ് ലൈഫ് സയൻസിന് കൈമാറിയെന്നും ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നു. അരബിന്ദോ കമ്പനി എംഡി നിത്യാനന്ദ റെഡ്ഡിയുടെ ബന്ധുവായിരുന്നു ട്രൈഡന്റ് ലൈഫ് സയൻസിന്റെ എംഡി. ഇതിന് പ്രത്യുപകാരമായി നിത്യാനന്ദ 10 കോടിയും ഹെട്രോ ഡയറക്ടർ ശ്രീനിവാസ് 17.25 കോടിയും ജഗൻ മോഹന്റെ ഉടമസ്ഥതിയിലുള്ള ജഗതി പബ്ലിക്കേഷൻ, ജഗനി ഇൻഫ്രയിൽ നിക്ഷേപിച്ചതായും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

കേസിൽ സിബിഐ ഇതുവരെ 11 കുറ്റപത്രവും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആറ് കുറ്റപത്രങ്ങളും കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

