ചണ്ഡീഗഢ്: പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ചരണ്‍ജിത് സിങ് ഛന്നിയുടെ ബന്ധുവിനെ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്(ഇ.ഡി.) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അനധികൃത മണല്‍ ഖനന കേസിലാണ് ഛന്നിയുടെ അനന്തരവന്‍ ഭൂപീന്ദര്‍ സിങ് ഹണി അറസ്റ്റിലായത്. പിടിച്ചെടുത്ത പണത്തിന്റെ ഉറവിടം തിരിച്ചറിയാന്‍ ഭൂപീന്ദര്‍ സിങ്ങിനെയും രണ്ടു കൂട്ടാളികളെയും ഇ.ഡി. ചോദ്യം ചെയ്യും.

ജലന്ധറില്‍ വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് ഭൂപീന്ദറിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അനധികൃത മണല്‍ ഖനന കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നീണ്ടസമയത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ശേഷമായിരുന്നു ഇത്. നേരത്തെ ഭൂപീന്ദറിന്റെ വസതിയിലും മറ്റ് പത്തിടങ്ങളിലും എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു. ജലന്ധറിലെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയ ഭൂപീന്ദറിനെ ഫെബ്രുവരി എട്ടുവരെ ഇ.ഡി. കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടു.

#WATCH | Punjab CM Charanjit Singh Channi's nephew Bhupinder S Honey, who was arrested by ED in an illegal sand mining case, brought to judicial court in Jalandhar. pic.twitter.com/v8VsFjScaJ