ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യം മുന്‍പെങ്ങുമില്ലാത്തവിധം സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതായി വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്തുവരുന്നതിനിടെ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെ വിമര്‍ശിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. രാജ്യത്തെ കോടിക്കണക്കിനു പേര്‍ തൊഴില്‍ രഹിതരാവുകയും രാജ്യം സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയുമാണെന്നും ആജ്ഞകള്‍ക്കൊണ്ട് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ വളര്‍ത്താനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റില്‍ പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ കീഴില്‍ രാജ്യം ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായി സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, മൂന്നു കോടി ജനങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം തൊഴില്‍ തേടുകയാണ്. ഉഗ്രശാസനകള്‍ക്കൊണ്ട് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ വളര്‍ത്താനാവില്ല. ഈ അടിസ്ഥാന തത്വമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം (ജിഡിപി) ജൂലായ്- സെപ്തംബര്‍ കാലയളവില്‍ 7.5 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞതായി നാഷണല്‍ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കല്‍ ഓഫീസ് കണക്കുകള്‍ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഈ സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തിന്റെ ആദ്യപാദത്തില്‍ 23.9 ശതമാനത്തിന്റെ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇത്. രണ്ട് പാദങ്ങളില്‍ തുടര്‍ച്ചയായ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതോടെ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ സാങ്കേതിക മാന്ദ്യത്തെ (ടെക്നിക്കല്‍ റിസഷന്‍) അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതായാണ് കണക്ക് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ഇതുവരെ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മൊത്തത്തില്‍ 8.1 ശതമാനത്തിന്റെ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. നാലു പതിറ്റാണ്ടിനിടയിലെ ഏറ്റവും മോശം പ്രകടനമാണിത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി രാഹുല്‍ ഗാന്ധി രംഗത്തെത്തിയത്.

Under PM Modi, India's economy is officially in a recession for the first time ever.



More importantly, 3 crore people are still looking for work under MNREGA.



Economy cannot be ordered to grow by diktats. PM needs to first understand this basic idea.