ന്യൂഡല്‍ഹി: ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, ഗോവ, മണിപ്പൂര്‍, ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തിയതി ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ വൈകീട്ട് 3.30-ന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വാര്‍ത്താസമ്മേളനം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്‌.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ പഞ്ചാബിലൊഴികെ ബാക്കി നാലിടത്തും ബിജെപിയാണ് അധികാരത്തില്‍.

വിവിധ ഘട്ടങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളും വോട്ടെടുപ്പ് പ്രക്രിയകളും ഇന്ന് കമ്മീഷന്‍ പ്രഖ്യാപിക്കും.

403 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങള്‍ ഉള്ള ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ ആറു മുതല്‍ എട്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയെന്നാണ് സൂചന. പഞ്ചാബില്‍ രണ്ടോ മൂന്നോ ഘട്ടങ്ങളും മണിപ്പൂരില്‍ രണ്ട് ഘട്ടമായിട്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നേക്കുമെന്ന് വിലയിരുത്തല്‍. ഗോവയിലും ഉത്തരാഖണ്ഡലും ഒറ്റ ഘട്ടത്തില്‍ തന്നെ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നേക്കും.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് ഒരു പാര്‍ട്ടിയും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേ സമയം പ്രചാരണങ്ങളില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ വിവിധ പാര്‍ട്ടികള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും കമ്മീഷന്‍ സര്‍വകക്ഷി യോഗത്തിന് ശേഷം പറയുകയുണ്ടായി.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ വാക്‌സിനേഷന്‍ നടപടികള്‍ വേഗത്തിലാക്കാനും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ സര്‍ക്കാരുകളോട് നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights : Election Commision to announce schedule for assembly polls in 5 states today