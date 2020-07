ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയില്‍ ഭൂചലനം. റിക്ടര്‍ സ്‌കെയിലില്‍ 4.7 രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം ഡല്‍ഹിയിലും സമീപമേഖലയിലും അനുഭവപ്പെട്ടു.

ഡല്‍ഹി-ഗുരുഗ്രാം അതിര്‍ത്തിയില്‍ നിന്ന് 63 കി.മീ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറാണ് പ്രഭവകേന്ദ്രമെന്ന് കേന്ദ്രകാലാവസ്ഥാകേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി. ആളപായവും നാശനഷ്ടങ്ങളും ഇതുവരെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിനിടെ പതിനൊന്നോളം ചെറുഭൂചലനങ്ങളാണ് ഡല്‍ഹിയിലും പരിസരപ്രദേശത്തും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

#UPDATE An earthquake of magnitude 4.7 hit 63 km southwest of Gurugram Haryana: National Centre for Seismology pic.twitter.com/ByEueFXXcU