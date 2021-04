ദിസ്പുര്‍: അസമില്‍ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഭൂകമ്പമാപിനിയില്‍ 6.4 തീവ്രതയുള്ള ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടതായി നാഷണല്‍ സെന്റര്‍ ഫോര്‍ സീസ്‌മോളജി അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വടക്കുകിഴക്ക് മേഖലയിലും ബംഗാളിന്റെ വടക്കന്‍ ഭാഗങ്ങളിലും തീവ്രമായ ചലനങ്ങള്‍ ഉണ്ടായതായി റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ആര്‍ക്കും പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോര്‍ട്ടില്ല. വ്യാപകമായി കെട്ടിടങ്ങളുടെ ചുമരുകള്‍ക്ക് വിള്ളലേറ്റതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്.

a major earthquake shook Assam, magnitude was 6.2, never in my life i was this shocked pic.twitter.com/faIn5sye76 — vin🐼 (@skznct_uwu) April 28, 2021

തേസ്പുരില്‍ നിന്ന് 43 കിലോമീറ്റര്‍ പടിഞ്ഞാറായാണ് ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം. രാവിലെ 7.51 നാണ് ഭൂചലനമുണ്ടായത്. ഉപരിതലത്തില്‍ നിന്ന് 17 കിലോമീറ്റര്‍ അഗാധതയിലാണ് ഭൂചലനത്തിന്റെ ഉറവിടമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. മേഘാലയയിലും ചലനം അുഭവപ്പെട്ടതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്.

അസമില്‍ തീവ്രഭൂചനം ഉണ്ടായതായും കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും സംസ്ഥാന ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹിമാന്ത ബിസ്വ ശര്‍മ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഭൂചലനത്തെ തുടര്‍ന്ന് കെട്ടിടച്ചുമരുകള്‍ക്ക് വിള്ളലേറ്റതിന്റേയും ഒരു മതില്‍ പൊളിഞ്ഞതിന്റേയും ചിത്രങ്ങള്‍ അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചു.

Few early pictures of damage in Guwahati. pic.twitter.com/lTIGwBKIPV — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) April 28, 2021

Content Highlights: Earthquake In Assam, tremors in parts of Bengal, Meghalaya